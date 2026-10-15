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15.10.2026 06:37:00
SAIZERIYA legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
SAIZERIYA stellte am 14.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 47.64 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 68.88 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
SAIZERIYA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 80.15 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17.22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 68.38 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 224.81 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 227.46 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17.44 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 301.48 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 256.71 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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