Saint Marc zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Saint Marc lud am 12.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 16.79 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Saint Marc 29.13 JPY je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3.46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22.91 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 22.14 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch