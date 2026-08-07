Saint Marc präsentierte Quartalsergebnisse

Saint Marc hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Saint Marc hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 10.60 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 19.09 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2.89 Prozent auf 22.06 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21.44 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch