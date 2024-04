Saint-Gobain übernimmt The Bailey Group of Companies für 600 Mio EUR

Von Helena Smolak

PARIS (Dow Jones)--Der französische Baustoffkonzern Saint-Gobain will die Bailey Group of Companies übernehmen und damit sein Leichtbau-Angebot in Kanada erweitern. Für die Übernahme des kanadischen Unternehmens legt Saint-Gobain nach eigenen Angaben umgerechnet rund 600 Millionen Euro in bar auf den Tisch. Die Transaktion soll in der zweiten Hälfte dieses Jahres unter Dach und Fach sein.

April 03, 2024