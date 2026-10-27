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27.10.2026 20:45:37
Saint-Gobain-Aktie: Umsatz klettert leicht
Der französische Baustoffkonzern Saint-Gobain hat im dritten Quartal etwas mehr Umsatz gemacht.
/jha/he
COURBEVOIE (awp international)
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