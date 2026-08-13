Sainik Finance Industries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sainik Finance Industries hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 0.85 INR. Im letzten Jahr hatte Sainik Finance Industries einen Gewinn von 0.870 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 44.2 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36.2 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch