Sainik Finance Industries: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Sainik Finance Industries lud am 12.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1.26 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.670 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4.99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 40.9 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 42.9 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch