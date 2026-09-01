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01.09.2026 06:37:00
Sailun verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Sailun hat am 30.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.34 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0.240 CNY je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sailun in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15.16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.57 Milliarden CNY im Vergleich zu 9.18 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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