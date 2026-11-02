Sailun informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sailun hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0.17 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sailun 0.320 CNY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 10.86 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.00 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch