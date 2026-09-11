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11.09.2026 06:37:00
SailPoint vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
SailPoint hat am 09.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
SailPoint vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.09 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.020 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat SailPoint im vergangenen Quartal 308.8 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16.81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SailPoint 264.4 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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