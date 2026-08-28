Sailfish Royalty: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Sailfish Royalty hat am 25.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sailfish Royalty in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 86.87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.9 Millionen CAD im Vergleich zu 1.0 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch