Sailfish Royalty hat am 20.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0.14 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sailfish Royalty 0.030 CAD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Sailfish Royalty 1.0 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 18.18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.2 Millionen CAD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch