Saikaya: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Saikaya präsentierte am 15.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.64 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten -2.020 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4.16 Prozent auf 1.07 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 14.79 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 22.26 JPY je Aktie vermeldet.

Saikaya hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 4.59 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0.89 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4.63 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch