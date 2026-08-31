SAIC Motor (Shanghai Automotiv Industry) (A): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

SAIC Motor (Shanghai Automotiv Industry) (A) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.19 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SAIC Motor (Shanghai Automotiv Industry) (A) ein EPS von 0.260 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0.31 Prozent zurück. Hier wurden 158.23 Milliarden CNY gegenüber 158.73 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch