SAIC Motor (Shanghai Automotiv Industry) (A) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SAIC Motor (Shanghai Automotiv Industry) (A) hat sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.04 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.180 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7.58 Prozent auf 156.57 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 169.40 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch