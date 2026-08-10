SAIBO: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SAIBO hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 36.24 JPY. Im Vorjahresviertel hatte SAIBO 22.22 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat SAIBO im vergangenen Quartal 2.48 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12.28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SAIBO 2.82 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch