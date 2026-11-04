Sai Silks (kalamandir): So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Sai Silks (kalamandir) veröffentlichte am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2.11 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2.72 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 4.34 Milliarden INR, gegenüber 4.44 Milliarden INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2.31 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch