Sahyadri Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sahyadri Industries lud am 31.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 11.22 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2.48 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 1.47 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.25 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch