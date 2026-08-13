Sahyadri Industries: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Sahyadri Industries äusserte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 24.22 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 9.84 INR erwirtschaftet worden.

Sahyadri Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.59 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20.51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.15 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch