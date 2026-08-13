Sahara Housingfina öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sahara Housingfina gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0.24 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sahara Housingfina 0.300 INR je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16.6 Millionen INR – eine Minderung von 5.37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 17.5 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch