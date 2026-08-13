Sahamitr Pressure Container veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Sahamitr Pressure Container lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.42 THB, nach 0.390 THB im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5.44 Prozent auf 1.09 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel hatte Sahamitr Pressure Container 1.16 Milliarden THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch