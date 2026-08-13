Sahamitr Pressure Container: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Sahamitr Pressure Container stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0.42 THB beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.390 THB je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5.44 Prozent zurück. Hier wurden 1.09 Milliarden THB gegenüber 1.16 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch