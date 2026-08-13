Sahamit Machinery: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Sahamit Machinery lud am 11.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.09 THB. Im Vorjahresviertel hatte Sahamit Machinery 0.070 THB je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sahamit Machinery im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13.59 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 409.0 Millionen THB. Im Vorjahresviertel waren 360.1 Millionen THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch