Sahakol Equipment: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Sahakol Equipment stellte am 17.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.22 THB. Im Vorjahresquartal waren -0.050 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 453.5 Millionen THB, gegenüber 886.5 Millionen THB im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 48.85 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch