Sahakol Equipment präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.08 THB. Im Vorjahresquartal waren -0.090 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 522.4 Millionen THB, gegenüber 758.2 Millionen THB im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 31.10 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch