Sah Polymers: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Sah Polymers hat sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1.51 INR. Im Vorjahresquartal waren 0.400 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3.54 Prozent auf 357.5 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 345.2 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch