Sagicor Financial Company: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Sagicor Financial Company veröffentlichte am 11.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0.23 CAD. Ein Jahr zuvor waren 0.820 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 39.81 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 811.6 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.35 Milliarden CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch