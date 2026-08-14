Sagicor Financial Company hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Sagicor Financial Company hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0.88 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0.070 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.84 Milliarden CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 79.74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.02 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch