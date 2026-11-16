Sagami Rubber Industries legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sagami Rubber Industries hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 2.20 JPY gegenüber -7.810 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22.55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.63 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 1.33 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch