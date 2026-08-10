Sagami Rubber Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sagami Rubber Industries hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 12.38 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Sagami Rubber Industries -3.830 JPY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.62 Milliarden JPY – eine Minderung von 9.64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.79 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch