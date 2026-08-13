Sagami Chain: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Sagami Chain hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 15.81 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 19.90 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sagami Chain in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4.51 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9.82 Milliarden JPY im Vergleich zu 9.40 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch