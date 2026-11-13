Sagami Chain informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sagami Chain äusserte sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 9.45 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sagami Chain noch ein Gewinn pro Aktie von 9.78 JPY in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5.05 Prozent auf 10.70 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.19 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch