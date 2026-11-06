Saga Tankers ASA zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Saga Tankers ASA präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.03 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Saga Tankers ASA ein EPS von 0.080 NOK in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 103.82 Prozent auf -1.8 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel hatte Saga Tankers ASA 48.2 Millionen NOK umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch