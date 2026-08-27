Saga Tankers ASA: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Saga Tankers ASA lud am 26.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.04 NOK. Im Vorjahresviertel hatte Saga Tankers ASA -0.070 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 202.12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 28.4 Millionen NOK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren -27.8 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch