Safran investiert 1 Mrd EUR in Triebwerkswartungskapazitäten

PARIS (Dow Jones)--Safran will mehr als 1 Milliarde Euro investieren und weltweit 4.000 Mitarbeiter einstellen, um seine globalen Wartungs- und Reparaturkapazitäten für das LEAP-Flugzeugtriebwerk auszubauen. Das Triebwerk wird den Angaben zufolge von CFM International entwickelt, einem Joint Venture von Safran Aircraft Engines und GE Aerospace. Es wurde 2016 in Dienst gestellt und ist mittlerweile in fast 4.000 Schmalrumpfflugzeugen im Einsatz.

Der französische Zulieferer für die Luft- und Raumfahrtindustrie will sich mit der Investition auf den steigenden Bedarf an After-Sales-Dienstleistungen in den kommenden Jahren vorbereiten. Bis 2028 will Safran in der Lage sein, 1.200 Shop Visits pro Jahr abzuwickeln.

Die Investition sieht den Bau neuer Einrichtungen in Indien, Mexiko und Marokko sowie die Erweiterung bestehender Standorte in Frankreich vor. Zudem soll eine neue Reparaturwerkstatt für Turbinenschaufeln in Frankreich gebaut, eine Wartungs- und Reparaturstätte in Mexiko erweitert und möglicherweise auch das US-Luft- und Raumfahrtunternehmen Component Repair Technologies gekauft werden.

