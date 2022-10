SAFRAN-Aktie fester: SAFRAN mit Rückwind durch starken Dollar

Börse aktuell - Live Ticker

An den US-Börsen herrscht am Freitag Erholung. Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Freitagshandel etwas fester. Der deutsche Leitindex gibt einen Teil seiner Verluste wieder ab. wobei der heimische Leitindex seine Verluste allmählich eingrenzt. Die Aktienmärkte in Fernost schlossen vor dem Wochenende teils deutlich schwächer.