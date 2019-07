Safra Sarasin schliesst Kauf von Gibraltar Private Banking von Lombard Odier ab

Basel (awp) - Die Bank J. Safra Sarasin hat die im April angekündigte Akquisition des Private Banking-Geschäfts von Lombard Odier in Gibraltar abgeschlossen. Angaben zur Anzahl der übernommenen Kundenberater und Kunden machte das Institut in einer Mitteilung vom Montag keine.

Mit dieser Akquisition baue die J. Safra Sarasin Gruppe ihre führende Position im Private Banking in Gibraltar weiter aus, hiess es weiter. Die Kundenbasis sei attraktiv und die erfahrenen Kundenberater würden "hervorragend" zum Privatkundengeschäft von J. Safra Sarasin passen.

Die Bank will gemäss Mitteilung weiterhin eine führende Rolle bei der Konsolidierung des schweizerischen und europäischen Private Banking-Sektors spielen.

Bereits Anfang April hatte sie bekannt gegeben, dass sie das Private Banking-Geschäft von Lombard Odier in dem an der Südspitze Spaniens gelegenen britischen Überseegebiet erwerben wolle. Die Bank J. Safra Sarasin mit Sitz in Basel ist bereits seit 2001 in Gibraltar vertreten und hatte das Geschäft im Jahr 2016 mit der Übernahme der CS-Einheit Credit Suisse (Gibraltar) ausgebaut.

