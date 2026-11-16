Safie legte Quartalsergebnis vor

Safie hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1.32 JPY, nach 0.020 JPY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 5.83 Milliarden JPY gegenüber 4.75 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch