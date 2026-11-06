Safety Insurance Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Safety Insurance Group lud am 04.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 2.05 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Safety Insurance Group 1.91 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 327.8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0.94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 324.7 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch