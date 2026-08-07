Safety Insurance Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Safety Insurance Group hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2.36 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1.95 USD je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Safety Insurance Group mit einem Umsatz von insgesamt 325.7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 315.9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 3.10 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch