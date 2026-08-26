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26.08.2026 06:37:00
Safetech Innovations: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Safetech Innovations hat am 24.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
In Sachen EPS wurden 0.03 RON je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Safetech Innovations 0.010 RON je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 37.98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13.6 Millionen RON ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.8 Millionen RON in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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