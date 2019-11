SafeRide Technologies nommée partenaire stratégique de l'Auto-ISAC

SafeRide a été choisie pour informer les membres de la communauté Auto-ISAC sur le rôle de l'IA dans la cybersécurité automobile

WASHINGTON et TEL AVIV, Israël, 12 novembre 2019 /PRNewswire/ -- L'Automotive Information Sharing and Analysis Center (Auto-ISAC) a annoncé aujourd'hui l'établissement d'un partenariat stratégique avec SafeRide Technologies . SafeRide est une entreprise leader dans le domaine de la cybersécurité automobile qui offre des solutions de détection des anomalies et de prévention des menaces basées sur l'intelligence artificielle (IA). SafeRide Technologies offrira aux membres de l'Auto-ISAC son expertise sur l'application de l'IA dans la cybersécurité automobile.

Le programme de partenariat stratégique de l'Auto-ISAC apporte une grande valeur à ses membres en collaborant avec des innovateurs qui facilitent l'apprentissage et le partage d'outils et de techniques visant à gérer la complexité émergente de la cybersécurité automobile.

L'expertise de SafeRide aidera l'Auto-ISAC à atteindre son principal objectif, à savoir prévenir les cybermenaces dans les véhicules connectés et autonomes. La technologie de SafeRide permet de déceler les vulnérabilités inconnues avant qu'une attaque ne se produise. L'IA apprend le comportement normal du véhicule et peut ensuite détecter toute anomalie ou déviation de ce comportement et envoyer une alerte d'attaque potentielle. La solution d'IA vSentry™ de la société permet de détecter les intrusions au niveau du véhicule basées sur les attaques de type « zero day » grâce à sa technologie d'apprentissage automatique et d'apprentissage profond vXRay™. SafeRide a remporté le prix TU-Automotive du meilleur produit IA/données en 2019.

« Nous sommes heureux d'accueillir SafeRide Technologies au rang de partenaire stratégique », a déclaré Jeff Massimilla de General Motors, qui préside l'Auto-ISAC. « Nous comptons sur la société pour contribuer à l'apprentissage continu de nos membres. »

« Nous sommes honorés d'avoir été choisis comme partenaire stratégique de l'Auto-ISAC », a déclaré Gil Reiter, vice-président de la gestion des produits et du marketing chez SafeRide Technologies. « Nous assistons à d'énormes avancées dans le domaine des véhicules connectés et autonomes, mais ceux-ci doivent être correctement sécurisés avant qu'ils puissent se répandre plus largement. En rejoignant le programme de partenariat stratégique de l'Auto-ISAC, nous allons pouvoir collaborer avec la communauté et partager notre savoir et notre expertise, ce qui aidera à améliorer la sécurité et à introduire les véhicules autonomes sur les routes. »

L'Auto-ISAC a été créé par des constructeurs automobiles en 2015 dans le but de former une communauté pour améliorer la cybersécurité automobile dans l'ensemble du secteur, ce qui inclut les fabricants d'équipements d'origine, les fournisseurs et le secteur des véhicules commerciaux. Il s'agit d'une plateforme centrale qui favorise la collaboration afin de réduire l'incidence des cyberattaques, créant ainsi un écosystème de véhicules connectés sûrs et résilients.

À propos de SafeRide Technologies

SafeRide Technologies est le fournisseur de vSentryTM, la solution de cybersécurité multicouche à la pointe du secteur, destinée aux véhicules connectés et autonomes, qui allie une solution de sécurité de pointe basée sur la méthode déterministe avec une technologie révolutionnaire de profilage par IA et de détection des anomalies pour assurer une sécurité à l'épreuve du temps et faciliter des services axés sur les données. SafeRide fournit aux fabricants d'équipement d'origine, aux exploitants de flottes de véhicules et aux sous-traitants automobiles des solutions de détection précoce et de prévention des cyberattaques. Elle aide ainsi à rendre l'exploitation plus efficace, éviter les dommages financiers, prévenir la perte de réputation et sauver des vies. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.saferide.io.

À propos de l'Auto-ISAC

L'Auto-ISAC facilite le partage d'informations actualisées et exploitables relatives aux menaces de cybersécurité affectant l'industrie automobile. Il renforce la capacité de l'industrie automobile à se préparer et à répondre aux cybermenaces, à gérer les vulnérabilités et les incidents, et à sensibiliser la communauté afin de réduire les risques commerciaux. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.automotiveisac.com.

