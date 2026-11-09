Safello Group Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Safello Group Registered hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.04 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0.060 SEK je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 41.43 Prozent auf 98.4 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 168.0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch