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10.08.2026 06:37:00
Safello Group Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Safello Group Registered hat am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.36 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.110 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Safello Group Registered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 34.99 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 87.6 Millionen SEK im Vergleich zu 134.8 Millionen SEK im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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