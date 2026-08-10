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ETF Sparplan
10.08.2026 06:37:00

Safello Group Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Safello Group Registered hat am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.36 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.110 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Safello Group Registered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 34.99 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 87.6 Millionen SEK im Vergleich zu 134.8 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

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Short 15’478.65 13.72 SJDBFU
Short 16’045.60 8.92 S5SB6U
SMI-Kurs: 14’633.70 10.08.2026 17:30:27
Long 13’974.24 19.92 SPBMIU
Long 13’661.19 13.99 SMB1YU
Long 13’057.30 8.87 S5BOUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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