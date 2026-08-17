Safe Pro Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Safe Pro Group präsentierte in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Safe Pro Group ein Ergebnis je Aktie von -0.130 USD vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1377.78 Prozent auf 1.3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch