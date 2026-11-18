Safe Pro Group liess sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Safe Pro Group die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei -0.08 USD. Ein Jahr zuvor waren -0.290 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2580.0 Prozent auf 2.7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch