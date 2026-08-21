Safe Lane Gaming Registered B: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Safe Lane Gaming Registered B hat am 19.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0.12 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Safe Lane Gaming Registered B 3.79 SEK je Aktie eingenommen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 55.48 Prozent zurück. Hier wurden 3.1 Millionen SEK gegenüber 6.9 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch