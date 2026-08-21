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21.08.2026 06:37:00
Safe Lane Gaming Registered B: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Safe Lane Gaming Registered B hat am 19.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
In Sachen EPS wurden 0.12 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Safe Lane Gaming Registered B 3.79 SEK je Aktie eingenommen.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 55.48 Prozent zurück. Hier wurden 3.1 Millionen SEK gegenüber 6.9 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
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