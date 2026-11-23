Safe Lane Gaming Registered B hat am 20.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.03 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Safe Lane Gaming Registered B ein Ergebnis je Aktie von -4.700 SEK vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Safe Lane Gaming Registered B 2.5 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4.98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.6 Millionen SEK umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch