Safe at Sea AB legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Safe at Sea AB äusserte sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.02 SEK. Im Vorjahresquartal hatten 0.030 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Safe at Sea AB mit einem Umsatz von insgesamt 8.1 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 62.20 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch