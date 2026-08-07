Safari Industries (India) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Safari Industries (India) hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 9.75 INR. Im Vorjahresviertel hatte Safari Industries (India) 10.33 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 5.89 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.28 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch